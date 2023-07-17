Balıkesir ve Kütahya illeri arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 76 personel, 13 arazöz, 1 helikopter ve 5 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Sındırgı'nın Alayaka bölgesi dediğimiz bu alanda çıkan yangına Simav, Bigadiç, Sındırgı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Helikopter ile de soğutma çalışmaları başladı' dedi.