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Balıkesir ve Kütahya illeri arasındaki orman yangını kontrol altına alındı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 76 personel, 13 arazöz, 1 helikopter ve 5 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, 'Sındırgı'nın Alayaka bölgesi dediğimiz bu alanda çıkan yangına Simav, Bigadiç, Sındırgı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Helikopter ile de soğutma çalışmaları başladı' dedi.

Balıkesir ve Kütahya illeri arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altında alındı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kütahya'nın Simav ilçesi arasındaki bölgede çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Yangına 76 personel, 13 arazöz, 1 helikopter ve 5 ilk müdahale aracı ile müdahale edilirken, yaklaşık 1 saatlik mücadele sonunda yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, "Sındırgı'nın Alayaka bölgesi dediğimiz bu alanda çıkan yangına Simav, Bigadiç, Sındırgı ekipleri müdahale etti. Yangın kısa süre önce kontrol altına alındı. Helikopter ile de soğutma çalışmaları başladı" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Helikopter Balıkesir Kütahya Güncel Haberler

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