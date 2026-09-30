Balıkesir ve Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir ve Edremit'te uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir merkez ve Edremit'te düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Operasyonda 500 gram metamfetamin, 11 gram kokain, 14 sentetik ecza hap ve 9785 TL ele geçirildi.
BALIKESİR il merkezi ile Edremit ilçesinde polis ekiplerince düzenlenen iki ayrı uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve Edremit ilçesinde yürütülen çalışmalarda; 500 gram metamfetamin, satışa hazır 7 parça halinde toplam 11 gram kokain, 14 sentetik ecza hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 9785 TL ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak' suçundan çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.