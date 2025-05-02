Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Gazeteciler Cemiyeti Yönetimini Ağırladı

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Balıkesir Gazeteciler Cemiyeti yönetimi makamında ağırladı.

Olağan Genel Kurul'la yeniden seçilen Ramazan Demir başkanlığındaki yönetim kurulu üyeleri, Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu'na ziyarette bulundu.

Gazeteciler, Vali Ustaoğlu'na cemiyet olarak yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Vali Ustaoğlu da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda gazetecilere önemli görevler düştüğünü belirtti.

Ziyarette, Cemiyet Başkanı Demir, Vali Ustaoğlu'na, şehrin ilk gazetesi olan "Karesi"yi Osmanlıca ve Farsça'dan günümüz Türkçesine çevrilerek 3 ciltlik bir eser olarak basılan eseri hediye etti.