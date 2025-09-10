Haberler

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Edremit'teki Yeni Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Edremit'teki Yeni Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı süren yeni devlet hastanesinin inşaatını ziyaret ederek, projenin zamanında tamamlanması gerektiğini vurguladı.

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatını inceledi.

Vali Ustaoğlu, yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak hastane binasının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, projenin planlanan sürede tamamlanması ve en kısa zamanda hizmete açılması gerektiğini vurguladı.

Edremit'in hem yerleşik nüfusu hem de yaz sezonundaki turizm potansiyeli nedeniyle modern bir sağlık tesisine olan ihtiyacının altını çizen Vali Ustaoğlu, hastanenin bölgenin sağlık altyapısını güçlendireceğini belirtti.

İnceleme, Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin şantiye alanındaki işçilerle sohbet etmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak

24 saatte 5 ülkeye saldıran İsrail'den yeni tehdit: Harabe olacak
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AVM'de etek altı görüntü çeken şahıs böyle yakalandı

Etek altı sapığı böyle yakalandı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.