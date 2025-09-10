Balıkesir Valisi Ustaoğlu, Edremit'teki Yeni Devlet Hastanesi İnşaatını İnceledi

Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Edremit'te yapımı devam eden yeni devlet hastanesi inşaatını inceledi.

Vali Ustaoğlu, yaklaşık 15 bin metrekarelik kapalı alana sahip olacak hastane binasının son durumu hakkında yetkililerden bilgi alarak, projenin planlanan sürede tamamlanması ve en kısa zamanda hizmete açılması gerektiğini vurguladı.

Edremit'in hem yerleşik nüfusu hem de yaz sezonundaki turizm potansiyeli nedeniyle modern bir sağlık tesisine olan ihtiyacının altını çizen Vali Ustaoğlu, hastanenin bölgenin sağlık altyapısını güçlendireceğini belirtti.

İnceleme, Vali Ustaoğlu ve beraberindeki heyetin şantiye alanındaki işçilerle sohbet etmesinin ardından sona erdi.