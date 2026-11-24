Balıkesir Valisi Ustaoğlu, 90 yaşındaki hayırsever Oğuz'un eğitim desteğini dinlediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz'u ziyaret ederek eğitime desteğini sürdürme isteğini dinledi. Oğuz, ilerlemiş yaşına rağmen son parasıyla da hayır yapmak istediğini söyledi; Ustaoğlu kendisine teşekkür etti.
Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, huzurevinde kalan 90 yaşındaki hayırsever Nuran Oğuz ile bir araya geldi.
Huzurevi sakinleriyle sohbet eden Ustaoğlu, daha önce Balıkesir'e okullar kazandıran Oğuz'un eğitim desteğini sürdürme isteğini dinledi.
İlerlemiş yaşına rağmen eğitime katkıda bulunmak istediğini belirten Oğuz, "Yaptığım hayırlarla ayakta duruyorum. Kalan son paramla da hayır gerçekleştirmek istiyorum." dedi.
Ustaoğlu, duyarlılığından dolayı Oğuz'a teşekkür etti.
Kaynak: AA