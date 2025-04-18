Balıkesir Üniversitesi Öğrencilerinden Engelli Aileye Tekerlekli Sandalye Desteği
Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında depremzede Gamsız ailesine tekerlekli sandalye hediye etti. Proje, öğrencilerin topluma katkı sağlama amacını taşıyor.
Balıkesir Üniversitesi Altınoluk Meslek Yüksekokulu öğrencileri, Sosyal Sorumluluk Projesi kapsamında engelli bireyi bulunan depremzede aileye tekerlekli sandalye desteği verdi.
Okulun genel sekreteri Ersin Kocabıyık'ın öncülüğünde bir araya gelen öğrenciler, proje çerçevesinde gerçekleştirilen etkinlikte, depremzede Gamsız ailesine günlük yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla tekerlekli sandalye desteğinde bulundu.
Kocabıyık, projeyle ilgili yaptığı açıklamada, öğrencilerin bu tür gönüllü çalışmalara katılımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel