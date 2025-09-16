Balıkesir Üniversitesi'nde Koyunlarda Sezaryen Operasyonları Uygulanıyor

Haberler

Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü ve Hayvancılık Uygulama Merkezinin ortaklaşa yürüttüğü projede, koyunlarda canlı doğum oranını artırmak için sezaryen operasyonları uygulanıyor. Çalışma, kuzu ölümlerini azaltmayı ve genel hayvan sağlığını iyileştirmeyi amaçlıyor.

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezinin ortak çalışması kapsamında, koyunlarda canlı doğum oranını artırmaya yönelik sezaryen operasyonları uygulanıyor.

Rektörlükten yapılan açıklamaya göre, Balıkesir Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Aslıhan Ayalp Erkan tarafından yürütülen, danışmanlığını Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Güner'in üstlendiği doktora tezi çerçevesinde, uygulama çiftliğinde yapılan operasyonların kuzu ölümlerini azaltması ve genel hayvan sağlığını iyileştirmesi amaçlanıyor.

Veteriner Fakültesi Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı ekibinin yürüttüğü uygulamalarla, bilimsel araştırmalara veri sağlamasının yanı sıra, veterinerlik öğrencileri ve araştırmacılar için sahada pratik deneyim imkanı sunuluyor.

Açıklamada, çalışmanın hayvancılıkta verimliliğin artırılması ve akademik araştırmaların desteklenmesi açısından örnek bir model oluşturduğu belirtildi.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yalçın - Güncel
