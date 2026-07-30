Balıkesir Sındırgı’da orman yangını
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı.
BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Sındırgı ilçesi kırsal Gölcük Mahallesi'nde saat 12.00 sıralarında orman yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 helikopter, çok sayıda arazöz ile itfaiye araçları sevk edildi. Ekiplerin alevlere havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı