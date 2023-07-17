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Balıkesir Sındırgı'da Orman Yangını

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı. Yangına müdahale için bölgeye helikopter sevk edildi.

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale başlattı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesi ile Kutahya'nın Simav ilçeleri arasında kalan kırsal Alayaka Mahallesi'ndeki ormanda saat 16.30 sıralarında yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangından yükselen dumanları görenler durumu Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü'ne bildirdi. İhbarla bölgeye ekipler yönlendirildi. 50 personel, 12 arazöz, 2 su ikmal aracı ve dozer ile yangına müdahale sürdürülüyor. Yangın söndürme helikopterinin Çanakkale yangınına müdahale etmesi nedeniyle, bölgeye başka illerden helikopter sevk edildiği öğrenildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Fatih Emrah Erdoğan - Güncel

Balıkesir Güncel Haberler

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