Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,12 kilometre olarak kaydedildi.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????
Kaynak: AA / Buğrahan Ayhan - Güncel