Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

Güncelleme:
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin derinliği 9,12 kilometre olarak kaydedildi.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, saat 20.33'te 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 9,12 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.???????

