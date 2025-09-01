Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem

BALIKESİR'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 23.09'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.

Haber - Kamera: Necip KARATUNA / SINDIRGI (Balıkesir),