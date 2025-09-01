Balıkesir Sındırgı'da 4 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde Richter ölçeğine göre 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde oluştu ve kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi verilerine göre, saat 23.09'da merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntı, ilçede kısa süreli tedirginliğe neden oldu.
Haber - Kamera: Necip KARATUNA / SINDIRGI (Balıkesir),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel