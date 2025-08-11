Balıkesir Sındırgı'da 4.4 Büyüklüğünde Deprem

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'te 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD verilerine göre deprem 10.39 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 04.55'de 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Artçı sarsıntı, 10.39 kilometre derinlikte meydana geldi.

