Balıkesir Sındırgı'da 4,1 Büyüklüğünde Deprem
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 00.30'da 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin merkez üssü Sındırgı, derinliği ise 8,68 kilometre olarak belirlendi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sındırgı ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 8,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel