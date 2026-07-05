Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in Kepsut ilçesinde orman yangını çıktı. Alevlere karadan ve havadan müdahale sürüyor.

Kepsut ilçesinde kırsal Göçenler Mahallesi'ndeki bir orman dışı arazide, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılıp, ormana sıçradı. Alevler komşu Sarıfakılar Mahallesi'ne doğru ilerlerken; bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda kara ve hava ekibi sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılırken, alevlere müdahale havadan ve karadan sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı