Balıkesir İvrindi Karaçepiş'te traktör römorku devrildi, 23 kişi yaralandı

Balıkesir İvrindi Karaçepiş'te traktör römorku devrildi, 23 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde traktör römorku devrildi, 23 kişi yaralandı. Yaralıların 5'inin durumu orta, 18'inin hafif olarak belirlenirken, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde, traktör römorkunun devrildiği kazada, 23 kişi yaralandı.
İvrindi ilçesine bağlı kırsal Karaçepiş Mahallesi'nde seyreden 10 P 7417 plakalı traktörün, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu römorku devrildi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, römorktaki 23 kişiden 5'inin orta, 18'inin hafif şekilde yaralandığını belirledi.
Yaralılar, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere götürüldü.
Kaynak: AA