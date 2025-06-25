Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor
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Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Gökçeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, havadan ve karadan müdahaleyle yangını söndürmeye çalışıyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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