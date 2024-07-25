Balıkesir İvrindi'de Orman Yangını Çıktı
Balıkesir'in İvrindi ilçesine bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda çıkan yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri çalışma başlattı.
Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangınını söndürmek için çalışma başlatıldı.
İlçeye bağlı Gümeli Mahallesi Madra Dağı'ndaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını söndürmek için Orman Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri bölgeye sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.