Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kızılgür Mahallesi'nde çıkan tarım arazisindeki yangın, hava ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonrası soğutma çalışmaları sürerken hasar tespit çalışmaları da devam ediyor.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı Kızılgür Mahallesi'ndeki tarım arazisinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

18 arazöz, 6 su ikmal aracı, 3 ilk müdahale aracı, 4 helikopter, 2 uçak, 1 dozer, 1 greyder ve 120 personel ile müdahale edilen yangın, kontrol altına alındı.

Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede, hasar tespit çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
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