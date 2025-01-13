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Balıkesir'in Manyas ilçesinde elektrik kaçağı nedeniyle bir ev yandı

Balıkesir'in Manyas ilçesinde elektrik kaçağı nedeniyle bir ev yandı
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Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesi'nde meydana gelen yangında, bir ahşap ev elektrik kaçağı sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü ve olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Manyas ilçesinin kırsal mahallesi Eskimanyas'ta meydana gelen yangında bir ev tamamen yandı.

Manyas'ın kırsal Eskimanyas Mahallesinde bu sabah saatlerinde elektrik kaçağından meydana geldiği belirtilen yangında ahşap ev tamamen yandı.

Ersin Gedik'e ait ahşap evde sabah ev halkının işe gitmek için çıktıktan sonra çıktığı belirtilen yangın, Manyas ve Susurluk itfaiyeleri gurup amirliğinin müdahalesi ile söndğüsöndürüldü.

Yangın ile ilgili olarak Manyas Cumhuriyet Savcılığınca soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Süleyman Özaydın - Güncel
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