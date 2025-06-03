Balıkesir'in Kertil Mahallesi'nde İlk Kadın Muhtar Göreve Başladı

Balıkesir'in Kertil Mahallesi'nde İlk Kadın Muhtar Göreve Başladı
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Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde yapılan seçimde Ayşe Demir, 103 seçmenden 53 oy alarak muhtar oldu. Görevine başladıktan sonra mahalle halkına teşekkür eden Demir, hizmet etme sözü verdi.

Çeşitli nedenlerle boş bulunan mahalle, köy muhtarlıkları ve ihtiyar heyetlerinin belirlenmesi için 1 Haziran'da yapılan seçimlerde Balıkesir'in Sındırgı ilçesine bağlı Kertil Mahallesi'nde seçilen ilk kadın muhtar görevine başladı.

Hakkında devam eden dava nedeniyle muhtarlığı düşen Ramazan Demir'in yerine gidilen seçimde, Ramazan Demir'in eşi Ayşe Demir ile Ali Koç yarıştı.

Toplam 113 seçmenin bulunduğu mahallede 103 kişi sandık başına gitti. Geçerli sayılan 100 oyun 53'ünü alan Ayşe Demir, Kertil Mahallesi'nin yeni muhtarı oldu.

Görevine başlayan Ayşe Demir, mahalle halkına teşekkür ederek, "Halkımızın desteğiyle bu göreve layık görüldüm. Mahallemize en iyi şekilde hizmet etmek için çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel
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