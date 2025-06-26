Balıkesir'in Kepsut İlçesinde Çıkan Arazi Yangını Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde çıkan arazi yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

İlçeye bağlı kırsal Keçidere Mahallesi'ndeki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangının kontrol altına alınabilmesi için 11 arazöz, 3 dozer ve 4 su ikmal aracıyla karadan müdahale ediliyor.