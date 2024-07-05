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Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde orman yangını çıktı

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Balıkesir'in Bigadiç ilçesine bağlı Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde arazide çıkan ve ormana sıçrayan yangını söndürmek için çalışma başlatıldı.

İlçeye bağlı kırsal Çamköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine, bölgeye Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürmek için çalışma başlatan ekipler, havadan ve karadan müdahalesini sürdürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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