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Balıkesir Havran'da minibüsle otomobil çarpıştı, 19 yaşındaki genç öldü, 6 yaralı

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Balıkesir Havran'da minibüsle otomobil çarpıştı, 19 yaşındaki genç öldü, 6 yaralı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde otomobil ile tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı; otomobildeki Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçtaki 4 kişi ile minibüsteki 15 işçiden 2'si yaralandı, yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 07.30 sıralarında Balıkesir-Edremit kara yolu Havran ilçesi Hallaçlar Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. T.K.'nın kullandığı 45 HB 2930 plakalı otomobil ile S.K. yönetimindeki 10 P 6665 plakalı tarım işçilerini taşıyan minibüs çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Yavuz Aydoğan (19) hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan 4 kişi ile minibüsteki 15 tarım işçisinden 2'si de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı.

Öte yandan Aydoğan'ın, 4 arkadaşı ile birlikte çalışmak üzere İzmir'in Aliağa ilçesine gittikleri sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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