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Havran'da maki yangını kontrol altına alındı

Havran'da maki yangını kontrol altına alındı
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Balıkesir'in Havran ilçesinde makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle meraya sıçrayan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

BALIKESİR'in Havran ilçesinde, makide başlayıp meraya sıçradı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alındı.

Tepeoba Mahallesi kırsalında bulunan makilik alanda, saat 18.30 sıralarında, yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle meraya da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Edremit Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Yangına havadan 2 uçak ve 1 helikopter, karadan ise arazözlerle müdahale başlatıldı. Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangın 1,5 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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