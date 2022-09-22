Balıkesir haber... Bigadiç Belediyesinde çalışan işçilerin maaşları artırıldı
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Balıkesir haberleri... Balıkesir'in Bigadiç ilçesine belediyede görev yapan işçilerin maaşlarında artış yapıldı.
Balıkesir'in Bigadiç ilçesine belediyede görev yapan işçilerin maaşlarında artış yapıldı.
Bigadiç Belediyesi Taş Evler Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen sözleşme törenine, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Hizmet-İş Sendikası Balıkesir Şube Başkanı Savaş Dal, belediye amirleri ve personeli katıldı.
Özverili ve gayretli çalışan ekibine teşekkür eden Avcu, "Bigadiç Belediyemizde en düşük personel maaşı 7 bin 750 liraya yükseltilmiştir. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar." dedi.
Daha sonra Savaş Dal, Avcu'ya hediye takdim etti. Belediye Başkanı İsmail Avcu da belediye personeline ikramlarda bulundu.
Kaynak: AA / Emrah Çakmak - Güncel