Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir haber! Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

Güncel Haberler

Balıkesir haber! Bandırma'da hafif ticari araç devrildi, 6 kişi yaralandı

Balıkesir haber... Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

H.K. (43) idaresindeki 34 VA 2449 plakalı hafif ticari araç, Bandırma- Bursa kara yolunda refüjü aştıktan sonra karşı şeride devrildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sürücü ile araçtaki A.K. (39), Y.K. (12), E.K. (2), F.K. (39) ve E.K. (11) yaralandı. Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaynak: AA / Tarık Köse - Güncel

Balıkesir Tragger Bursa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title