Üye Girişi
Haberi Paylaş

Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncel Haberler

Balıkesir gündem haberleri | Balıkesir'de 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi

Balıkesir gündem haberi: BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarma görevlilerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu bir araçta yapılan aramada 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde jandarma görevlilerinin uyuşturucu ticaretine yönelik yaptığı araştırma sonucu bir araçta yapılan aramada 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda bir kişinin Ayvalık ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelinin aracı tespit edildi. Yol üzerinde önlem alan jandarma akibinin durdurduğu araçta yapılan aramada; 15 bin 560 sentetik uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kadri Kaya - Güncel

Balıkesir Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title