Balıkesir gündem haberi: Balıkesir'de saman yüklü tır yandı Balıkesir gündem haberine göre Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir'in Bandırma ilçesinde saman yüklü tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Alınan bilgiye göre, Seyit B. idaresindeki 10 Y 3221 plakalı saman yüklü tır, Çanakkale-Bandırma kara yolu Bezirci mevkiinde henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye 6 itfaiye aracı ve 13 personel sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu 4 saatte söndürülen yangında saman yüklü tır kullanılamaz hale geldi. Güncel AA / Tarık Köse Balıkesir İtfaiye Güncel Haberler

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