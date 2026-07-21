Balıkesir'de orman yangını

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen duman dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı