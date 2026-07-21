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Balıkesir'de orman yangını

Balıkesir'de orman yangını
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Balıkesir'in Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangınına 4 uçak, 2 helikopter ve çok sayıda ekip havadan ve karadan müdahale ediyor.

BALIKESİR'in Gömeç ilçesinde orman yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Gömeç ilçesi Kubaşlar Mahallesi yakınlarında saat 14.00 sıralarında orman yangını çıktı. Yükselen duman dumanı gören mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye 4 uçak, 2 helikopter, 16 arazöz ve çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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