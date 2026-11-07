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Balıkesir Edremit'te otomobilin çarptığı tilki, panjurdan itfaiyece kurtarıldı

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Balıkesir'in Edremit ilçesinde dün gece otomobilin çarptığı tilkinin başı aracın ön panjuruna sıkıştı. İtfaiye ekipleri özel aparatla tilkiyi kurtardı ve durumu iyi olan tilki doğal ortamına bırakıldı.

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, otomobilin çarpması sonucu başı aracın ön panjuruna sıkışan tilki, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılıp, doğal ortamına bırakıldı.

Olay, dün gece, Ülkü Yolu, Grand Dallas mevkiinde meydana geldi. Aniden yola fırlayan bir tilkiye 06 ED 9657 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle tilkinin başı otomobilin ön panjuruna sıkıştı. Otomobil sürücüsü durumu itfaiye bildirdi. İtfaiye ekipleri, özel bir aparat yardımıyla tilkiyi etkisiz hale getirip, sıkıştığı yerden kurtardı. Kurtarılan ve durumu iyi olduğu belirlene tilki, doğal ortamına bırakıldı.

Haber: Şevki MORALI / EDREMİT (Balıkesir),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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