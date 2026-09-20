Balıkesir Edremit'te atık alandaki yangın otomobile sıçradı, araç kullanılamaz oldu

Balıkesir Edremit'te atık alandaki yangın otomobile sıçradı, araç kullanılamaz olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Balıkesir'in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'nde atık malzemelerin bulunduğu arazide sabah saatlerinde çıkan yangın, park halindeki otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi, soruşturma başlatıldı.
BALIKESİR'in Edremit ilçesinde atık malzemelerinin bulunduğu arazide çıkan yangın, otomobile sıçradı. İtfaiyenin müdahalesiyle alevler söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Zeytinli Mahallesi 28065 Sokak'ta, atık malzemelerinin bulunduğu arazide, sabah saatlerinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, park halindeki 34 CJZ 624 plakalı otomobile sıçradı. İhbarla olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi. Alevler ekiplerin müdahalesi ile söndürülürken, otomobil kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı