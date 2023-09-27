Balıkesir-Dursunbey kara yolundaki Naipler Viyadüğü trafiğe açıldı

Balıkesir-Dursunbey kara yolunun önemli bir aşaması olan Naipler Viyadüğü tamamlanarak kullanıma açıldı.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Yasin Sağay ile incelemelerde bulunduğu viyadüğün hayırlı olmasını dileyerek burada ilk araç sürüşünü gerçekleştirdi.

Milletvekili Canbey, yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Naipler viyadüğümüz artık tamamlandı ve bugün ilk geçenlerden birisi biz olduk. Bundan sonra çok az bir kısım, 1,6 kilometrelik bir yol kaldı. Burayı da bitirdikten sonra Dursunbey tamamen yoluna kavuşmuş olacak. Evet yolun yapımı biraz zaman aldı. Taahhüt edenden kaynaklı sorunlar yaşadık ancak Dursunbey'in yol meselesini artık önemli oranda halletmiş bulunuyoruz. Hayırlı olsun. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlarımıza ve emeği geçenlere teşekkür ederiz. İnşallah bundan sonraki dönemde de hem Dursunbeylilerimize hem Balıkesirli hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

Ulaşımda Balıkesir'e çağ atlattıklarını vurgulayan Canbey, il genelinde 2002 yılına kadar yapılan bölünmüş yol uzunluğunun 76 kilometre olduğunu hatırlattı.

Bunu 700 kilometrenin üzerine çıkardıklarını aktaran Canbey, şunları kaydetti:

"İstanbul-İzmir Otoyolu'nun 106 kilometrelik kesimini Balıkesir'den geçiyor. Eskişehir, Kütahya, Balıkesir ve Bandırma, Balıkesir-Manisa arasındaki demir yollarını modernize ederek elektrikli ve sinyalli hale getirdik. Gökköy Lojistik Merkezi'ni kazandırdık. Balıkesir'i hızlı tren ağlarına bağlayacak olan Osmaneli, Bursa, Bandırma, Balıkesir hattının şu anda inşaatı sürüyor. Amacımız hemşehrilerimizin güvenle ve huzurla seyahat edebilmeleri. Bunun için Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde şehrimizi Türkiye Yüzyılı vizyonlarımıza hazırlıyoruz."