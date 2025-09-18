Haberler

Balıkesir Dursunbey'de Orman Yangını Kontrol Altında

Güncelleme:
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangın, Küçükler Mahallesi'nde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgeye intikal ederek, yangının söndürülmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Yangını görenlerin ihbarı üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi.

Ekiplerin yangını kontrol alma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
