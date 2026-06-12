Motosiklet tutkunları Dursunbey'deki festivalde bir araya geldi

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde düzenlenen motosiklet festivali başladı.

Dursunbey Motosiklet Kullanıcıları Derneğince (DUMOK) düzenlenen etkinliğe Türkiye'nin farklı illerinden çok sayıda motosiklet tutkunu katıldı.

Festival kapsamında çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetler düzenlenecek, ilçenin doğal alanları ziyaret edilecek.

Organizasyonda ayrıca, motosiklet kullanımının yaygınlaştırılması ve sürücüler arasında emniyetli sürüş bilincinin artırılması amacıyla farkındalık çalışmaları yapılıyor.

DUMOK Başkanı Burhan Yıldız, yaptığı açıklamada, yaz sezonunun başlamasıyla birlikte tüm motosiklet tutkunlarını bir araya getirmek amacıyla bu festivali düzenlediklerini söyledi.

Organizasyona şehir dışından yoğun katılım olduğunu belirten Yıldız, şunları kaydetti:

"Bu organizasyonu DUMOK olarak ilk kez Dursunbey'de gerçekleştiriyoruz. Güzel de bir katılım oluyor. Buradaki amaç; dostluğu, arkadaşlığı ve samimiyeti ön plana çıkararak birlikteliği sağlamaktır. Şimdiden tüm katılımcı dostlarımıza teşekkür ediyor, keyifli eğlenceler diliyor ve kazasız belasız bir şekilde evlerine dönmelerini temenni ediyoruz."

Yıldız, 3 gün sürecek festival kapsamında konserlerin yanı sıra çeşitli yarışmalar, ödül törenleri ve hediye çekilişlerinin düzenleneceğini sözlerine ekledi.