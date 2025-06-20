Balıkesir'deki Yangın 22 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Balıkesir'in Kepsut ilçesinin Nusret Mahallesi'nde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahale ile 22 saat içinde kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor.

22 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Balıkesir'in Kepsut ilçesi kırsal Nusret Mahallesi'ndeki tarım arazisinde, dün saat 13.00 sıralarında çıkıp ormana sıçrayan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile bugün saat 11.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

BALIKESİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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