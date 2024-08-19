Balıkesir'deki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, Arılar Ekiplere Zor Anlar Yaşattı

İvrindi ilçesi kırsal Geçmiş Mahallesi'nde bugün saat 19.00 sıralarında orman yangını çıktı. Dumanları görenlerin ihbarıyla yangına ilk müdahaleyi arazözlerle bölgeye sevk edilen İvrindi Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yaptı. Yangın alanına, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 1 uçak ve 1 helikopter ile birlikte, Balıkesir Belediyesi İtfaiye ekipleri de sevk edildi. Yaklaşık 1,5 saatlik müdahale ile yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları başladı.

Yangın nedeniyle bölgede arıcılık yapan üreticilerin kovanları da zarar gördü. Kovanları yanan, sıcak ve duman nedeniyle saldırgan hale gelen arıların, ekiplere zor anlar yaşattığı öğrenildi. Jandarma tarafından yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.