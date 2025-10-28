Balıkesir'deki Depremin Ardından Hasar Tespit Çalışmaları Başladı
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit çalışmalarının başladığını açıkladı. Bakan, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından ihbarlar doğrultusunda hasar tespit çalışmalarına başlandığını bildirdi.
Bakan Kurum, NSosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından hasar tespit ekiplerimiz, gelen ihbarlar neticesinde çalışmalarına başladı. Gelişmeleri takip ediyoruz."
Kaynak: AA / Fatma Sevinç Çetin - Güncel