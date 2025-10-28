Balıkesir'deki Deprem Sonrası Kütahya'da Kaya Düşmesi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından, Kütahya'nın Emet ilçesinde yamaçtan kopan kaya, orman yolunu kapattı.

İlçeye 10 kilometre uzaklıktaki Yenice köyü yakınlarındaki ormanlık alana mantar toplamak için giden Aziz Tunçer, yolu kapatan tonlarca ağırlıktaki dev kayayı gördü.

Bunun üzerine Tunçer, durumu Emet Orman İşletme Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.

Bölgede yapılan incelemede, Sındırgı'da meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından tonlarca ağırlıktaki kayanın bulunduğu yerde çıkarak yola kaydığı değerlendiriliyor.

Tunçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kayanın daha önce yolun üst kısmında bulunduğunu depremin ardından ise yola kaymış olabileceğini ifade etti.

Yolu kapatan kayanın ekiplerce kaldırılacağı öğrenildi.