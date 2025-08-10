Balıkesir'deki 6,1 Büyüklüğündeki Deprem İstanbul'da Hissedildi

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin hissedildiği İstanbul'da bazı vatandaşlar millet bahçeleri ve parklarda vakit geçirdi.

Merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesi olan 6,1 büyüklüğündeki deprem İstanbul'da da hissedildi.

Panikleyen bazı vatandaşlar, evlerinden dışarı çıkarak sokakta beklemeye başladı.

Bahçelievler ve Zeytinburnu'nda evlerine girmek istemeyen bazı kişiler, millet bahçeleri ile parklarda toplandı.

Aileleriyle millet bahçelerine gelenlerden bazıları yanlarında getirdikleri sandalye ve hasır halılarda otururken, kimileri de çadır kurdu.