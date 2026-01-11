Haberler

Balıkesir'de zincirleme kaza; 1 ölü 10 yaralı

Balıkesir'de zincirleme kaza; 1 ölü 10 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALIKESİR'de 12 aracın karıştığı zincirleme kazada 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Kaza, İzmir-İstanbul Otoyolu İstanbul yönü Soğucak-Kuyualan arasında meydana geldi. Balıkesir'de sürücülerinin kimliği henüz tespit edilemeyen 34 CLM 508, 34 FEK 898, 59 AGJ 682, 34 GDZ 892, 34 TM 7617, 10 TC 505, 34, GPH 649, 34 SB 4132, 45 UM 500, 34 EEY 475, 34 DZR 762, 35 CEG 356 plakalı hafif ticari araç ve otomobillerden oluşan 12 araç, zincirleme kazaya karıştı. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerinde yapılan kontrolde A.D. adlı kişinin yaşamını yitirdiği, 10 kişinin de yaralandığı belirlendi. Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere sevk edildi.

Polisin zincirleme kazaya ilişkin soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime kar arası

Aralarında İstanbul ve Ankara da var! Çok sayıda kentte eğitime ara
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
İbrahim Üzülmez'den 18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem: Limon gibi sıkmak lazım

18. dakikada kırmızı kart gören oyuncusu için ilginç söylem
450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü

450 bin TL isteyen takipçisine verdiği yanıt hayranlarını ikiye böldü
Galatasaraylılar kızacak! Tümer Metin'den Guendouzi için yılın iddiası

Galatasaraylılar kızacak! Tümer'den Guendouzi için yılın iddiası
11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı belli oluyor

11 milyon euro bonservis! Szymanski'nin yeni takımı
Yasemin Minguzzi umreye gitti: Medine'den paylaşım yaptı

Oğlunun kaybı yürekleri dağlamıştı: Paylaşımı dikkat çekti
Fenerbahçe duyurdu: Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da

Milyonların izleyeceği dev final iki sene boyunca İstanbul'da