Balıkesir'de Zeytinyağı Tesisinde Yangın

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tesisin bahçesinde bulunan zeytin depolama kasalarının olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Havran ekibinin müdahalesiyle alevler, fabrika binasına ve yağ depolama silolarına sıçramadan söndürüldü.

Hasara neden olan yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.