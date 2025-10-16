Haberler

Balıkesir'de Zeytinyağı Tesisinde Yangın

Balıkesir'de Zeytinyağı Tesisinde Yangın
Güncelleme:
Balıkesir'in Havran ilçesinde bir zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çıkan yangının nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Balıkesir'in Havran ilçesinde, bir zeytinyağı tesisinin bahçesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Tesisin bahçesinde bulunan zeytin depolama kasalarının olduğu alanda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Balıkesir Büyükşehir İtfaiyesi Havran ekibinin müdahalesiyle alevler, fabrika binasına ve yağ depolama silolarına sıçramadan söndürüldü.

Hasara neden olan yangınının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
