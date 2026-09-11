Balıkesir'de zeytinlikte çıkan yangın söndürüldü
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytinlikte çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Kırsal Dereli Mahallesi'ndeki zeytin bahçesinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Bölgeden duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Bölgeye giden Edremit Orman İşletme Müdürlüğü ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, alevlere müdahale etti.
Ekiplerin helikopter desteğiyle de müdahalede bulunduğu yangın, kısa sürede söndürüldü.
Kaynak: AA