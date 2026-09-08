Haberler

Balıkesir'de yüksekten düşen kişi hayatını kaybetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde, yüksekten düşen kişi yaşamını yitirdi.

Kadıköy Mahallesi'nde inşaat halindeki binanın elektrik işlerini yapan 49 yaşındaki Cüneyt Karaoğlu yüksekten düştü.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen Karaoğlu, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Karaoğlu'nun cenazesi, Darsofa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: AA
İsrail'den yaptırımlara misilleme! İngiltere'nin Doğu Kudüs'teki konsolosluğu kapatılıyor

İsrail'den yaptırım kararına misilleme! Hedefte İngiltere var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz

Makas açılıyor! Son seçim anketinde büyük sürpriz
Okan Buruk'tan savunmaya neşter! Sporting maçında sürpriz değişiklik

Bu düşüşün bedeli ağır oldu!
Benzema ihrama girdi! Kabe'den paylaştığı nota beğeni yağıyor

Bu kareyi paylaştı, düştüğü nota beğeniler yağmur gibi
Denetimi görünce yer değiştirdi, dron saniye saniye kaydetti

Dronu hesaba katmadı!
Üsküdar Belediyesi AK Parti'ye geçti, sonuç açıklanınca gözyaşlarını tutamadı

Sonuç açıklanınca gözyaşlarına boğuldu
Milyonlarca kişi yapıyor! Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Cübbeli Ahmet'ten itiraz geldi: İslam'a göre de caiz değil

Serhat Kılıç son yolculuğuna uğurlandı! Cenazesinde tüm gözler onu aradı hemen açıklama yaptı

Serhat Kılıç'ın cenazesinde tüm gözler onu aradı, hemen açıklama yaptı