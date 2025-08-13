Balıkesir'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Balıkesir'de Yangın: İki Ev Kullanılamaz Hale Geldi
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında iki ev alevler içinde kaldı. Olay, Ferah Mahallesi'nde İbrahim Ç.'ye ait evde başladı ve rüzgarın etkisiyle bitişikteki eve sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda iki evde büyük hasar oluştu.

BALIKESİR'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın saat 22.30 sıralarında Ferah Mahallesi'nde çıktı. İdiaya göre İbrahim Ç.'ye ait tek katlı evde, henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler rüzgarın da etkisiyle bitişikteki diğer eve sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye görevlilerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı. Ancak alevler arasında kalan 2 evde büyük çapta hasar oluştu. Yanan evlerden birinde bulunan yavru kediler de kurtarıldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
