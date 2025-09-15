Balıkesir'de Yangın: 200 Balya Saman Zarar Gördü

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan alandaki yangında 200 balya saman zarar gördü.

Taşdibi Mahallesi'nde ahır ve samanlık olarak kullanılan yapıda gece geç saatlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahırda hayvan bulunmadığı, 200 balya samanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.