Haberler

Balıkesir'de Yangın: 200 Balya Saman Zarar Gördü

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki ahır ve samanlıkta çıkan yangında 200 balya saman zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde ahır ve samanlık olarak kullanılan alandaki yangında 200 balya saman zarar gördü.

Taşdibi Mahallesi'nde ahır ve samanlık olarak kullanılan yapıda gece geç saatlerde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangına Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye ekipleri müdahale etti.

Yangın çevreye sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Ahırda hayvan bulunmadığı, 200 balya samanın yanarak zarar gördüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / İlkan Toprak - Güncel
Çarşaflı bir kadın, etek giyen genç kız ile tartıştı: Evin nerede, gel gidelim

Etek giyen genç kız ile böyle tartıştı: Evin nerede, gel gidelim
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 kişilik ailenin katledildiği silahlı saldırıda gözaltı sayısı 18'e yükseldi

Anne, baba ve 2 çocuğun katledildiği olayla ilgili yeni gelişme
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.