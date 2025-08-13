Balıkesir'de Yangın: 2 Evde Hasar, Yavru Kediler Kurtarıldı

Balıkesir'de Yangın: 2 Evde Hasar, Yavru Kediler Kurtarıldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında yavru kediler de kurtarıldı.

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar oluştu.

Ferah Mahallesi'nde, İbrahim Ç'ye ait tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Daha sonra büyüyen alevler bitişikteki eve de sıçradı.

Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.

Yangında, alevlerin arasında kalan yavru kediler de kurtarıldı.

Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel
ChatGPT'nin paylaşılabilir sohbet özelliği gizlilik krizine yol açtı

ChatGPT'de skandal! Kişisel bilgiler herkese açık hale gelmiş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'den taraftarlarını heyecanlandıran transfer mesajı

Fenerbahçelilere bir güzel haber daha: Transfer geliyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.