Balıkesir'de Yangın: 2 Evde Hasar, Yavru Kediler Kurtarıldı
Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde çıkan yangında 2 evde maddi hasar meydana geldi. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak diğer binalara sıçramadan söndürdü. Yangın sırasında yavru kediler de kurtarıldı.
Ferah Mahallesi'nde, İbrahim Ç'ye ait tek katlı evin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Daha sonra büyüyen alevler bitişikteki eve de sıçradı.
Çevredeki vatandaşların bildirmesi üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesi sonucu diğer binalara sıçramadan söndürülen yangında, 2 evde hasar oluştu.
Yangında, alevlerin arasında kalan yavru kediler de kurtarıldı.
Kaynak: AA / Miraç Kaya - Güncel