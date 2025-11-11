Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, M.A.K. (26), A.Ç. (21) ve İ.S.'nin (42) içinde bulunduğu 10 L 3897 plakalı otomobili, kırsal Sarıbeyler Mahallesi'nde durdurdu.

Yakalanan 3 şüphelinin araç ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 526 sentetik uyuşturucu ecza ve 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.