Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 3 Zanlı Tutuklandı

Güncelleme:
Savaştepe ilçesinde düzenlenen operasyonda jandarma, uyuşturucu madde satışı yapan 3 kişiyi yakalayarak tutukladı. Aramalarda 526 sentetik uyuşturucu ecza ve 150 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Balıkesir'in Savaştepe ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı.

Savaştepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir araç içerisinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, M.A.K. (26), A.Ç. (21) ve İ.S.'nin (42) içinde bulunduğu 10 L 3897 plakalı otomobili, kırsal Sarıbeyler Mahallesi'nde durdurdu.

Yakalanan 3 şüphelinin araç ve ikametlerinde narkotik dedektör köpeği ile yapılan aramada 526 sentetik uyuşturucu ecza ve 150 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Kaynak: AA / Hakan Firik - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
