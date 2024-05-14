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Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu: 2 Zanlı Gözaltına Alındı

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Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada 640 gram esrar ele geçirildi. Olayla ilgili olarak 2 zanlı gözaltına alındı.

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu naklinde kullanıldığı tespit edilen aracı durdurarak arama yaptı.

Dedektör köpek "Sarıkız"ın tepki vermesinin ardından aracın far bölümüne saklanmış 640 gram esrar ele geçirildi.

Araçta bulunan O.Ç. ve Ö.A. gözaltına alınarak, haklarında "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan yasal işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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