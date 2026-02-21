Haberler

Balıkesir'de uyuşturucu operasyon: 17 tutuklama

Balıkesir'de uyuşturucu operasyon: 17 tutuklama
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 147 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi.

BALIKESİR'de jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 147 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucu satıcılarına yönelik Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Narkotik Daire Başkanlığı koordinesinde 52 adrese 18 Şubat'ta 255 personel ile eş zamanlı operasyon düzenledi. Ekiplerin eş zamanlı girdiği adreslerde özel narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda 1 kilo 845 gram bonzai, 562 gram metamfetamin, 331 gram esrar, 83 bin 636 sentetik uyuşturucu hap, 53 gram kokain, 50 gram skunk, 3 hassas terazi, 14 ruhsatsız tabanca, 16 ruhsatsız av tüfeği ele geçirilirken 147 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 147 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 130 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Yüzde 10 küresel vergi oranını yüzde 15'e çıkarıyorum

Trump'tan küresel ticareti yerle bir edecek karar
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere peş peşe müjdeler

Mart ayında hesaplara yatıyor, tam 81 milyar lira
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı

Bir büyükşehrimizde tek bir sokak köpeği dahi kalmadı
Bir şok daha! Juventus, Galatasaray maçından sonra kendine gelemedi

Bir şok daha! Galatasaray maçından sonra kendilerine gelemediler
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı

Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Demet Akalın'dan Ramazan programları için çok tartışılacak öneri

Ramazan programları için önerisi ortalığı karıştıracak
Fethiye'de aracın çarptığı kurt bilim projesine ışık tutacak

Öldü ama insanoğluna hizmet etmeye devam edecek
Özlem Gürses'in Celal Karatüre için yaptığı benzetme tepki çekti

Celal Karatüre için yaptığı benzetme büyük tepki çekti