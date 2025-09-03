Balıkesir'de Trafik Kazası: 1 Yaralı
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı, itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
F.O. yönetimindeki 35 AG 9923 plakalı otomobil, Emendere yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Kazada, araçta yolcu olarak bulunan G.O, yaralandı.
Yaralı, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: AA / Murat Seyman - Güncel